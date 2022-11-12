أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع .. ما السبب؟

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس قبل أن تتقلص بعض المكاسب بعد أن حففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 2.49 دولار أو بنسبة 2.88% إلى 88.96 دولار للبرميل عند التسوية، لكنه تكبد خسارة هذا الأسبوع بنحو 4%.
وارتفعت عقود برنت بنسبة 1.1% أو بنحو 2.32 دولار إلى 95.99 دولار للبرميل عند التسوية، لكن الخام سجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.6%.
وتكبد كل من الخام الأمريكي وخام برنت خسائر أسبوعية بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.
ويعزز ضعف الدولار الأمريكي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
كما ارتفعت الأسعار أيضا اليوم الجمعة بعد أن عزز ارتفاع التضخم الأمريكي على نحو أقل من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.
تباطؤ التضخم
سجل التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر تباطؤاً إلى 7.7% مقابل توقعات بتباطؤه إلى 8% من مستويات 8.2% التي كان قد سجلها في سبتمبر وذلك على أساس سنوي.
والانتقال إلى التضخم الشهري، فقد استقر عند 0.4% مقابل توقعات بارتفاعه إلى 0.6%.
وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 17.6% بسبب البنزين الذي صعد بـ 17.5% والكهرباء بـ 14.1%. كما لوحظ تباطؤ في تكلفة الغذاء لترتفع بـ 10.9% والسيارات والشاحنات المستعملة لتصعد 2%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المساكن بـ 6.9%.
وحتى الآن، تستمر الأرقام في الإشارة إلى ضغوط تضخمية قوية وزيادة كبيرة في الأسعار، خاصة في قطاع الخدمات، بينما استفادت أسعار السلع من بعض التحسينات في سلاسل التوريد.