أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع .. ما السبب؟

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس ‏قبل أن تتقلص بعض المكاسب بعد أن حففت السلطات الصحية في الصين بعض ‏القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط ‏الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.‏

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 2.49 دولار أو بنسبة ‏‎2.88%‎‏ إلى ‏‏88.96 دولار للبرميل عند التسوية، لكنه تكبد خسارة هذا الأسبوع بنحو ‏‎4%‎‏.‏

وارتفعت عقود برنت بنسبة ‏‎1.1%‎‏ أو بنحو 2.32 دولار إلى 95.99 دولار ‏للبرميل عند التسوية، لكن الخام سجل خسائر أسبوعية بنسبة ‏‎2.6%‎‏.‏

وتكبد كل من الخام الأمريكي وخام برنت خسائر أسبوعية بسبب ارتفاع ‏مخزونات النفط الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود ‏في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.‏

ويعزز ضعف الدولار الأمريكي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين ‏من حائزي العملات الأخرى.‏

كما ارتفعت الأسعار أيضا اليوم الجمعة بعد أن عزز ارتفاع التضخم الأمريكي ‏على نحو أقل من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي حجم ‏الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.‏

تباطؤ التضخم

سجل التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر تباطؤاً إلى 7.7% مقابل توقعات بتباطؤه إلى 8% من مستويات 8.2% التي كان قد سجلها في سبتمبر وذلك على أساس سنوي.

والانتقال إلى التضخم الشهري، فقد استقر عند 0.4% مقابل توقعات بارتفاعه إلى 0.6%.

وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 17.6% بسبب البنزين الذي صعد بـ 17.5% والكهرباء بـ 14.1%. كما لوحظ تباطؤ في تكلفة الغذاء لترتفع بـ 10.9% والسيارات والشاحنات المستعملة لتصعد 2%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المساكن بـ 6.9%.

وحتى الآن، تستمر الأرقام في الإشارة إلى ضغوط تضخمية قوية وزيادة كبيرة في الأسعار، خاصة في قطاع الخدمات، بينما استفادت أسعار السلع من بعض التحسينات في سلاسل التوريد.