قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن ابنه المتغيب

أرسل القارئ سليم سلامة يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنه المفقود.

وقال في استغاثته ابنى فهد 12عام متغيب من البيت من يوم ١١/٧ من منطقه الجيزة امبابه شارع المطار امام سفارى بارك.،وحتي الان معرفش عنه حاجه برجاء من يعثر عليه او يتعرف عليه يتواصل معنا نحن بنموت بسببه كل دقيقه بتعدى وهو لسه مرجعش ده رقم تليفون 01114084085.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.