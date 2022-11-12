بركات يعلق على موقف الأهلي من عدم ضم كريم فؤاد لـ منتخب مصر

أكد محمد بركات نجم الأهلي السابق أن النادي الأهلي يملك كنزا في قطاع الناشئين مشددا على أن فترة التوقف فرصة ثمينة لمارسيل كولر لاكتشاف لاعبين جدد.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إصابات الأهلي خاصة في خط الدفاع تقلقني، وفترة التوقف جاءت في صالح مارسيل كولر".

قطاع الناشئين..



أضاف: "قطاع الناشئين بالنادي الأهلي به مواهب كثيرة، وبه شباب يُعتمد عليها في الفريق الأول".



وواصل: "الناشئين في النادي الأهلي كنز ويُعتمد عليهم وانظروا إلى مغربي ومحمد عبد المنعم".



وعن عدم انضمام كريم فؤاد لقائمة منتخب مصر قال: "النادي الأهلي كبير والنادي الأهلي أكبر من الاحتجاج على عدم استدعاء لاعب لقائمة منتخب مصر"