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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رائد أعمال: التجارة الإلكترونية تسهم في التنمية الاقتصادية

صدى البلد

أكد رائد الأعمال بطرس سعيد، على أهمية التجارة الإلكترونية في دعم اقتصاد الدول رقميا، ومساهمتها أيضا في التكامل والتنمية الاقتصادية بين كافة دول العالم.

 

وأشار بطرس سعيد، إلى أن هناك اهتمام من الاتحاد الافريقي بهذا الشأن حيث أعلنت إدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الإفريقي، عن تنظيم مؤتمرا في زيمبابوي عن التجارة الإلكترونية، خلال الفترة ما بين يومي الخامس عشر والثامن عشر من شهر نوفمبر الحالي.

وأوضح أنه وفقا لبيان الاتحاد الافريقي، يأتي المؤتمر بهدف متابعة النقاش الدائر بشأن الكيفية التي يمكن أن يساعد بها الاقتصاد الرقمي في تسهيل عملية التنمية في إفريقيا، بالإضافة إلى المساعدة على دعم سبل تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ودعم عملية تنفيذ استراتيجية الاتحاد للتجارة الإلكترونية.

 ونوه بأن المؤتمر يتضمن عقد جلسات بشأن الموضوعات المتعلقة بالبنية الأساسية الرقمية في إفريقيا وتطوير القدرات للتنمية الاقتصادية الرقمية وتدفق المعلومات عبر الحدود ووضع سياسات ولوائح لدعم التجارة الإلكترونية ونظم الدفع والتمويل الرقمي في إفريقيا وحماية المستهلكين والأمن الإلكتروني من أجل ضمان سلامة الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية في القارة الإفريقية.

التجارة الإلكترونية دعم اقتصاد الدول التنمية الاقتصادية الاتحاد الافريقي حماية المستهلك

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