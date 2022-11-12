عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق معرض “غفرة” احتفالا بقمة المناخ فى مصر الأسبوع المقبل

صدى البلد

ينطلق الأسبوع المقبل معرض الفن التشكيلى المعاصر “غفرة” للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، وهو من فعاليات مبادرة ” الفن مع الطبيعة” التى أطلقتها الفنانة تضامنا مع قمة المناخ المقامة بمصر، تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكانت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس قد أطلقت معرض جماعى للأطفال الموهوبين بالرسم حول العالم للمشاركة برسوم عن الطبيعة فى تجمع دولى للأطفال من دول آسيا وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية أونلاين على قناتها الفنية.

txt

تزامناً مع قمة المناخ.. تويوتا تعزز أسطولها من السيارات الصديقة للبيئة

txt

كان لي الشرف.. أول تعليق من الرئيس الأمريكي بعد المشاركة في قمة المناخ

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن معرض “غفرة” يتكون من أربعين لوحة فنية تحتوى كل لوحة على صلاة كونية وتسابيح إسلامية، مع رسوم فن معاصر، وأن المعرض صرخة استغاثة لخالق الأرض والانسان والمناخ، بأن ينعم على الجميع برجاحة العقل وحسن التقدير، لمواجهة آثار القرارات السابقة التى نتج عنها حروب نووية ومخالفات كيماوية وسوء استخدام للموارد الطبيعية، نتج عنه العديد من الأمراض للإنسان والأرض واختلال للتوازن العام، يحتاج لتدخل الهى بصلوات كونية.

وتضيف الفنانة الدكتورة وفاء ياديس، أن المعرض يأتى تطبيقا لمبادرة الفن مع الطبيعة حيث تم تنفيذ الأعمال الفنية بخامات صديقة للبيئة، ويتم العرض على قناة www.youtube.com/guruwafaatv

قمة المناخ الفن التشكيلي غفرت وفاء ياديس الفن مع الطبيعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. بسبب 7 أفعال شائعة احذر مصائبها

فيتوريا يُطيح بـ 11 لاعباً خارج مباراة منتخب مصر وبلجيكا| أسماء مدوية

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات تبدأ بـ 60 ألف جنيه | تفاصيل

طلب الدعاء قبل وفاته.. رحيل إمام مسجد يفجع القلوب في كفر الشيخ

تعرف على حالة الطقس فى الأردن اليوم

حدث ليلاً.. منتخب مصر يعلن موعد انضمام محمد صلاح .. ارتفاع أسعار الذهب وجرام 21 يسجل 1257 جنيها

نشرة المرأة : الإفراط من تناول القمح أثناء الحمل يسبب الإجهاض.. طريقة عمل البصارة المصرية.. أطعمة تعالج البشرة خلال الشتاء

تأكيد السيسي على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا يتصدر اهتمامات الصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. هنادي مهنا تنشر آخر إطلالاتها في بيروت| شاهد

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين عبدالوهاب تثير الجدل فى كتب كتابها.. صور جديدة

شاهد.. تساقط أمطار داخل مول كبير في المكسيك

لأجل مغنية شهيرة.. إيلون ماسك يغير إعدادات تويتر

فيديو

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ