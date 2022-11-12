انطلاق معرض “غفرة” احتفالا بقمة المناخ فى مصر الأسبوع المقبل

ينطلق الأسبوع المقبل معرض الفن التشكيلى المعاصر “غفرة” للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، وهو من فعاليات مبادرة ” الفن مع الطبيعة” التى أطلقتها الفنانة تضامنا مع قمة المناخ المقامة بمصر، تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكانت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس قد أطلقت معرض جماعى للأطفال الموهوبين بالرسم حول العالم للمشاركة برسوم عن الطبيعة فى تجمع دولى للأطفال من دول آسيا وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية أونلاين على قناتها الفنية.

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن معرض “غفرة” يتكون من أربعين لوحة فنية تحتوى كل لوحة على صلاة كونية وتسابيح إسلامية، مع رسوم فن معاصر، وأن المعرض صرخة استغاثة لخالق الأرض والانسان والمناخ، بأن ينعم على الجميع برجاحة العقل وحسن التقدير، لمواجهة آثار القرارات السابقة التى نتج عنها حروب نووية ومخالفات كيماوية وسوء استخدام للموارد الطبيعية، نتج عنه العديد من الأمراض للإنسان والأرض واختلال للتوازن العام، يحتاج لتدخل الهى بصلوات كونية.

وتضيف الفنانة الدكتورة وفاء ياديس، أن المعرض يأتى تطبيقا لمبادرة الفن مع الطبيعة حيث تم تنفيذ الأعمال الفنية بخامات صديقة للبيئة، ويتم العرض على قناة www.youtube.com/guruwafaatv