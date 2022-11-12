الذهب يغلق عند أعلى مستوى منذ أغسطس محققاً مكاسب أسبوعية قوية

ارتفعت أسعار الذهب وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية قوية.
وسجل المعدن النفيس أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو عام 2020 على الأقل بعد ظهور إشارات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما عزز التكهنات بأن الفدرالي الأميركي ربما يقلل من وتيرة رفع الفائدة.
وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.7% إلى 1766.26 دولار للأونصة بعد تسجيل أعلى مستوى منذ 18 أغسطس في وقت سابق بالجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية للذهب بنسبة 0.9% إلى 1769.40 دولار للأونصة، وحقق المعدن الأصفر مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 5.5%.
كانت بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين أمس قد أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في أكتوبر مسجلة قراءة دون 8% للمرة الأولى في 8 أشهر.
وتتوقع الأسواق الآن وجود فرصة بنسبة 71.5% أن يقوم الفدرالي بزيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.
وفيما يتعلق بأداء المعادن الأخرى، انخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 0.3% إلى 21.52 دولار للأونصة، في حين استقر البلاتين عند 1032.6 دولار للأونصة، بينما قفز البلاديوم بنسبة 3.3% إلى 2029 دولار للأونصة.