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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

78 جنيها للطبق.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

صدى البلد

 استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنه بغرفة القاهرة التجارية 

سعر الدواجن اليوم 

سعر الدواجن اليوم.. تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 40 و41  جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو  44 و45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتختلف أسعار الدواجن في الأسواق على حسب المنطقة.

أسعار الدواجن اليوم 

تراوحت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 54 و56 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند  64 جنيهًا للكيلو، سعر الدواجن الرومي: بين 60 و65 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم 

سعر  الأوراك تراوح بين 42و44 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة اليوم الخميس 28 جنيها للكيلو

استقر سعر  البانيه تراوح بين 90 و95 جنيهًا للكيلو

سعر الدواجن اليوم السبت

استقرت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء  متراوحة بين 30  و35 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر طبق الكبد والقوانص إلى 30 جنيها .

وسحل سعر كيلو الأرانب إلى 82 جنيهًا.

واستقر سعر الشيش طاووق عند  89 جنيهًا.

صناعة الدواجن 

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الدواجن انفراجة خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات تلفزيونة لـ على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية

منتجو الدواجن 

وتدعم وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي منتجي الدواجن من خلال عدة إجراءات واستثناءات؛ من أجل دعم صناعة قوية وهامة مثل صناعة الدواجن.

أسعار البيض اليوم السبت  في السوق 

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم السبت 12-11-2022، جاءت كالتالي:

أسعار البيض الأحمر  72 جنيها، للكرتونة  لتصل إلى المستهلك بنحو 78 تقريبا.

أسعار البيض الأبيض سجلت  70 جنيها للكرتونة الواحدة لتصل إلى المستهلك  74 و78 جنيها .

أسعار البيض البلدي وصلت في الأسواق  إلى 90 جنيها.

أسعار البط اليوم  

 

تراوح سعر البط المولار بين 38و42  جنيها للكيلو في المزرعة.

سجل سعر البط الفرنساوي نحو 45 جنيها للكيلو في المزرعة.

تراوحت أسعار البط المسكوفي بين 49 و53 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط البلدي تراوحت  بـين 55 و60 جنيها للكيلو.

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78 جنيها للطبق.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

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