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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على حالة الطقس فى الأردن اليوم

صدى البلد

تكون الأجواء فى الأردن نهار اليوم، السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وخلال ساعات المساء والليل، تصبح الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب وكالة “عمون”، تحذر دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 25 - 12، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 29 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 20، وفي البحر الميت 29 - 19، وفي خليج العقبة 28 - 18 درجة مئوية.

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