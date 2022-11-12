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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد لقاء بايدن والسيسي..تقدير أمريكي لمواقف مصر ودورها في المنطقة | فيديو

الدكتور ممدوح إسماعيل
الدكتور ممدوح إسماعيل

قال الدكتور ممدوح اسماعيل ، وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة ، إن  العلاقات المصرية الأمريكية  ممتدة منذ 100 عام ، وفي كافة الأحقاب الزمنية ، والتي أزدادت قوة في عهد الرئيس الراحل " السادات " ، واستمرت في عهد الرئيس الأسبق " مبارك " وعلى مستوى كافة الرؤوساء المتعاقبين في الولايات المتحدة الأمريكية .

وتابع الدكتور ممدوح إسماعيل ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد ، أن العلاقات الأمريكية مع مصر زادت مع سنوات الإصلاح الاقتصادي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتأكد من دور مصر القوي ، موضحا أن هناك علاقات ثنائية ممتدة بين البلدين ، فضلا عن توافق في الرؤوى في أكثر من مجال ، وبالتالي فإن هذه اللقاءات لها أهمية على هامش القمة العالمية للمناخ ، كما أن القمة لها دلالة مهمة جدا في فترة حكم " بايدين " .

وأردف الدكتور ممدوح إسماعيل ، أن الجانب الأمريكي أبرز دور مصر في أزمة " غزة " الأخيرة ، وبالتالي فإن الجانب الأمريكي يقدر دور مصر ، وهناك توافق في الرؤى في القضية الفلسطينية .

وتابع ، أن الجانب المصري أكد دور الدولة المصرية في الملف السوري والليبي واليمني ، ولقى ذلك ثناء من الجانب الأمريكي ، مسترسلا : " حالة من الرسوخ في العلاقات " . 

 

العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور ممدوح اسماعيل وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية برنامج صباح البلد الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة

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