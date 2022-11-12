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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يستدرج برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره برينتفورد، اليوم، السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 والأخير من الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق كأس العالم 2022 الأسبوع المقبل.

يحتل آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، يليه مانشستر سيتي الذي يطارده في الوصافة برصيد 32 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

ويتطلع مانشستر سيتي الذي أمامه فرصة للوصول إلى الصدارة، على الأقل لساعات، حال فوزه على ضيفه برينتفورد، قبل أن يلعب آرسنال أمام مضيفه ولفرهامبتون في تمام الساعة التاسعة ليلا، على أمل أن يستعيد المركز الأول وفارق النقطتين.

ويتسلح مانشستر سيتي بنتائجه القوية في ملعبه "الاتحاد"، حيث خاض 16 مباراة دون خسارة في مختلف المسابقات منذ أبريل، مسجلاً 61 هدفًا.

ويدخل السيتي مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد فوزهم بـ10 لاعبين على فولهام 2-1 في الجولة الماضية، قبل أن يتبعونه بفوز ثانٍ بعد 5 أيام على تشيلسي 2-0، في الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية.

ويسعى سيتي لتحقيق فوزه الرابع تواليًا على أرضه في الدوري الإنجليزي، قبل توقف عجلة منافسات البطولة افساحًا لمونديال قطر.

ورغم فوزه في 7 من مبارياته الثماني الأخيرة، ما زال السيتي يتأخر بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر، لذلك يأمل في أن يسدي له ولفرهامبتون خدمة جليلة في حال شكل حجر عثرة لطموحات فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

مانشستر سيتي برينتفورد الدوري الإنجليزي كأس العالم 2022 أرسنال

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