ممدوح إسماعيل: مظاهرات تأييد الرئيس السيسي «صفعة» لدعاة التخريب والإرهاب| فيديو

قال الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، إن مظاهرات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في النمسا هي "صفعة" لدعاة التخريب والإرهاب، ورسالة تحمل دلالة رمزية لتأييد الدولة المصرية.

في سياق آخر، أكد الدكتور ممدوح إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته بقمة المناخ أن شعوب العالم لا تنتظر سوى إجراءات تننفيذ الاتفاقيات، والابتعاد عن الكلام الإنشائي، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن حرص الرئيس الأمريكي على زيارة شرم الشيخ، وحضور قمة المناخ “كوب 27”، يعبر عن إرادة سياسية جديدة للجانب الأمريكي.

ونوه إلى أن الجانب المصري أكد دور الدولة المصرية في الملف السوري والليبي واليمني، ولقى ذلك ثناء من الجانب الأمريكي، معقبا: "هناك حالة من الرسوخ في العلاقات".