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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطع جثته بصاروخ كهربائى.. اليوم محاكمة المتهم بقتل صديقه في القليوبية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية بمحافظة القليوبية محاكمة عامل قتل صديقه رميا بالرصاص ثم قطع جثته باستخدام صاروخ كهرباء ووضع الأشلاء في حقيبتي سفر وألقى بها بأحد المجاري المائية واستولى على مبلغ مالي وكمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

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كان المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية قد أحال المتهم حامد ع م، 28 سنة، عامل، قتل المجنى عليه محمود ز عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله.

وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا وذخائر سلاح ناري وتوجه إلى مكان تواجده وأطلق صوبه عيارًا ناريا استقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم قام بإحضار أداة صاروخ كهربائي وأكياس بلاستيكية وحقيبتي سفر وخرطوم مياه لتقطيع جثمان المتوفى، وإخفاء معالم جريمته.
وقام بتوزيع الجثمان على حقيبتي السفر.

وقام بإلقائها بمجرى مائي للتخلص منها، وأضاف أمر الإحالة أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه.

كما أحرز سلاحا ناريا مششخنة بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية وأحرز أدوات صاروخ كهربائي، حقائب بلاستيكية، حقائب سفر، خرطوم مياه، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة المجاري المائية المواد المخدرة

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