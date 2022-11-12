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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير المصري: بحب الشغل اللي بعمله يكون فيه رسالة تخدم الوطن| فيديو

الفنان أمير المصري
الفنان أمير المصري

قال  الفنان أمير المصري  ، إنه يحب أن يكون كل عمل يقوم به يقدم رسالة تخدم الوطن ، مضيفا: "عندي رسالة من كل عمل بعمله ، وبهتم بالإنسانيات ، علشان لما أكبر وأبص على شغلي أكون عملت فرق في تفكير الناس " .

وتابع الفنان أمير المصري ، خلال لقاء خاص لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " : " مش بحب التمثيل عشان الشهرة ، ولكن أهم شيء بالنسبالي القوة الناعمة والرسالة ، والهدف " .

وأردف " المصري " ، أنه تخرج من كلية علم النفس تخصص الجريمة بلندن ، وهو ما جعله يتفهم كيفية التفكير ، ومن ثم التحق بمعهد تمثيل بلندن على الرغم من أنه كان خجول في صغره .

واسترسل ، أن مؤتمر المناخ هذا العام يشجع الشباب المصري المهتم بالمستقبل ، لافتا إلى أنه فخور إنه تم اختياره سفيرا للأمم المتحدة لدعم الشباب في القطاعات الخاصة ، والعامة .

وأكمل أن المؤتمر سيقوم بتوجيه الشباب المهتم بقضية التغير المناخي، لورش لها علاقة بالتغيرات المناخية ، خلال فعاليات المؤتمر . 

الفنان امير المصري برنامج صباح البلد مؤتمر المناخ توك شو علم النفس

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