أمير المصري: بحب الشغل اللي بعمله يكون فيه رسالة تخدم الوطن| فيديو

قال الفنان أمير المصري ، إنه يحب أن يكون كل عمل يقوم به يقدم رسالة تخدم الوطن ، مضيفا: "عندي رسالة من كل عمل بعمله ، وبهتم بالإنسانيات ، علشان لما أكبر وأبص على شغلي أكون عملت فرق في تفكير الناس " .

وتابع الفنان أمير المصري ، خلال لقاء خاص لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " : " مش بحب التمثيل عشان الشهرة ، ولكن أهم شيء بالنسبالي القوة الناعمة والرسالة ، والهدف " .

وأردف " المصري " ، أنه تخرج من كلية علم النفس تخصص الجريمة بلندن ، وهو ما جعله يتفهم كيفية التفكير ، ومن ثم التحق بمعهد تمثيل بلندن على الرغم من أنه كان خجول في صغره .

واسترسل ، أن مؤتمر المناخ هذا العام يشجع الشباب المصري المهتم بالمستقبل ، لافتا إلى أنه فخور إنه تم اختياره سفيرا للأمم المتحدة لدعم الشباب في القطاعات الخاصة ، والعامة .

وأكمل أن المؤتمر سيقوم بتوجيه الشباب المهتم بقضية التغير المناخي، لورش لها علاقة بالتغيرات المناخية ، خلال فعاليات المؤتمر .