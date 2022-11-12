عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى حامد ينصح بهذا المنتج للتخلص من الإرهاق الجسدي.. فيديو

مصطفى حامد
مصطفى حامد

قال الدكتور  مصطفى حامد   ، استشاري الأمراض الباطنية والصدرية ، إن الإرهاق هو عدم قدرة الجسم على أداء مهامه الوظيفية ، وخفض القدرة على المجهود اليومي المعتاد ، موضحا أن هناك حالة من الأعياء يصاب بها الشخص بعد الإصابة البيكترية أو الفيروسية نتيجة الاجهاد الجسدي .

وتابع مصطفى حامد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن هنام حالة مت الإرهاق تنتج بعد الإصابة بفيروس كورونا بسبب القلق النفسي من الخوف للمضاعفات الحادة .

وأوضح ، أن منتج " كولوسيز " يساعد على تخطي الإرهاق النفسي لما يحتويه على فيتامينات ، وهو يتعامل مع الارهاق النفسي والجسدي . 

مصطفى حامد برنامج صباح البلد الارهاق كولوسيز توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد فمك|تعليق صادم من والد حسام حبيب بعد عودته إلى شيرين عبدالوهاب

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

أسامة عبد الكريم يكشف ما قاله محمد الشناوي بعد رحيله عن الأهلي

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

أسعار الذهب اليوم السبت بالأسواق.. فيديو

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. بسبب 7 أفعال شائعة احذر مصائبها

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد الخطيب: السعودية بدأت طريق السياحة المستدامة للحفاظ على المناخ

وزير القوى العاملة السابق يحتفل بخطوبة نجله محمد على رهف صبري الشامي

زار وحدة الغسيل وبنك الدم..محافظ الشرقية يتفقد مستشفى بلبيس المركزي

ارتفاع عدد ضحايا مينى باص ترعة الدقهلية إلى 16 قتيلا

الوزراء: لا صحة لإقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات

جون كيري لـ صدى البلد: مصر عظيمة وتنظيم Cop27 "رائع"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في طريق العودة لحسام حبيب.. كم شخصًا تخلت عنهم شيرين؟

الناس تعبت منها..خبيرة تفجر مفاجأة عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حقنة بوتكس.. صورة صادمة لـ غادة عبد الرازق

بعد عودتهما.. 10 صور أثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

فيديو

إعلامي شهير كلمة السر في عودة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب.. من هو؟

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ