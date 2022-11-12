مصطفى حامد ينصح بهذا المنتج للتخلص من الإرهاق الجسدي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى حامد ، استشاري الأمراض الباطنية والصدرية ، إن الإرهاق هو عدم قدرة الجسم على أداء مهامه الوظيفية ، وخفض القدرة على المجهود اليومي المعتاد ، موضحا أن هناك حالة من الأعياء يصاب بها الشخص بعد الإصابة البيكترية أو الفيروسية نتيجة الاجهاد الجسدي .

وتابع مصطفى حامد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن هنام حالة مت الإرهاق تنتج بعد الإصابة بفيروس كورونا بسبب القلق النفسي من الخوف للمضاعفات الحادة .

وأوضح ، أن منتج " كولوسيز " يساعد على تخطي الإرهاق النفسي لما يحتويه على فيتامينات ، وهو يتعامل مع الارهاق النفسي والجسدي .