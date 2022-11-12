حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بشبرا الخيمة حملة لرفع تراكمات القمامة وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمدن وأحياء المحافظة.

وقال المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة أن الحملة استهدفت إزالة المخلفات والتراكمات من ( شارع 6امام كليه الزراعة وميدان المؤسسة وأمام كمين المظلات وبجوار موقف المؤسسة وشركة الكهرباء والفرنواني وكوبرى الشرقاوية) بحي غرب شبرا الخيمة .

كما استهدفت الحملة رفع التراكمات والمخلفات من (أمام مركز شباب إبراهيم بك والثانوية العسكرية ومستشفى ناصر وأفرينو ومن امام مسجد أبو الهنا ومحطة الفيلا وشارع الشركات وأمام مدرسه ابراهيم شعلان ومن امام المحلاوي وعاشوا الكبابجي بشارع بهتيم اسكو ) بحي شرق شبرا الخيمة.

وشدد رئيس مدينة شبرا الخيمة على تكثيف أعمال رفع تجمعات القمامة وكذلك إزالة القمامة بالصناديق المخصصة لها بشوارع المدينة بشكل دوري من أجل إعادة المظهر الجمالي لشوارع المدينة وتم التنسيق مع حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة برفع مخلفات القمامه باستمرار وما زالت الجهود مستمره للتخلص من تلك المخلفات من أجل بيئة نظيفة خالية من التلوث.