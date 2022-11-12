وزير القوى العاملة السابق يحتفل بخطوبة نجله محمد على رهف صبري الشامي

احتفل محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق بخطبة نجله محمد، على عروسة الآنسة رهف صبرى الشامى، وذلك في حفل حضره لفيف من الوزراء السابقين والشخصيات العامة، وأعضاء مجلس الشيوخ؛ وذلك بفندق انتركونتنتال، ورقص العروسين على أنغام الـ "دي جي" وصوت الفنانة شادية " يا دبلة الخطوبه عقبالنا كلنا ، ونبني طوبه طوبه في عش حبنا" ، والفنان عمرو دياب ،وسط فرحة العروسين وأسرتيهما، والأهل والأصدقاء.

وحضر حفل الخطوبة من الوزراء السابقين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، وعدد من كبار رجال الدولة ، وأعضاء مجلس الشيوخ، والقيادات النقابية، وعدد من العاملين بوزارة القوي العاملة .

وحرص ضيوف حفل الخطوبة علي التقاط الصور التذكارية مع العروسين والوزير وحرمة، وبعض الضيوف ممن حضروا حفل الخطوبة.

واستقبل سعفان - في حفل الخطوبة الذي احتفل به 11/11، واستمر حتى منتصف الليل من صباح اليوم السبت - ضيوف حفل الخطوبة بحفاوة بالغة ونقلت الصور كواليس ضاحكة جمعته بعدد كبير من ضيوفه.

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