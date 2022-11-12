نشرة المرأة والصحة.. خبيرة تفجر مفاجأة عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. معلومات صادمة عن دريس كود قبل مهرجان القاهرة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا، وذلك بعدما أعلنت عودتها للفنان حسام حبيب.

علقت الدكتورة مها العطار، خبيرة الطاقة، على رجوع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قائلة:"سحر شيرين …خروج عمرو اديب في آخر اليوم ليس مصادفة بخبر شيرين وحسام ؟!…الناس تعبت مع شيرين ؟! مرة تقول حبته عقربة !! ومرة تقول أنا اتجوز قرد ومارجعش ليه ؟! الآن تقول احنا فكينا سحر الفراق اللي كان معمول ؟؟!."

الانفلونزا هي عدوى في الجهاز التنفسي (الأنف والحنجرة والرئتين)، إنه ناجم عن فيروس ينتشر بسهولة من شخص لآخر، عادة ما تسبب فيروسات الأنفلونزا معظم الأمراض خلال الأشهر الباردة من العام، يمتد موسم الأنفلونزا من أكتوبر إلى مايو.

البرفان والعطور من أكثر المستحضرات التي يتزين بها جميع الأشخاص سواء الرجال أو النساء، حيث يتسم بالرائحة الطيبة ويجلب الشعور بالراحة والتفاؤل، ولكن هل رؤية العطر في المنام تتأثر بهذه العوامل؟ وهل هو من الرؤى المحمودة أم العكس؟

حسب تفسيرات ابن سيرين والإمام النابلسي، فإن العطر في المنام خير ولكن لا يستحب للمرأة التعطر به في الحلم.

تبدأ غدا، الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود.