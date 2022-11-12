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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. خبيرة تفجر مفاجأة عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. معلومات صادمة عن دريس كود قبل مهرجان القاهرة

خبيرة تفجر مفاجأة
خبيرة تفجر مفاجأة عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

الناس تعبت منها..خبيرة تفجر مفاجأة عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا، وذلك بعدما أعلنت عودتها للفنان حسام حبيب.

علقت الدكتورة مها العطار، خبيرة الطاقة، على رجوع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قائلة:"سحر شيرين …خروج عمرو اديب في آخر اليوم  ليس مصادفة بخبر  شيرين وحسام ؟!…الناس تعبت مع شيرين ؟! مرة تقول حبته عقربة !! ومرة تقول أنا اتجوز قرد ومارجعش ليه ؟! الآن تقول احنا فكينا سحر الفراق اللي كان معمول ؟؟!."

أعراض الانفلونزا.. وكيفية حماية الأطفال منها

الانفلونزا هي عدوى في الجهاز التنفسي (الأنف والحنجرة والرئتين)، إنه ناجم عن فيروس ينتشر بسهولة من شخص لآخر، عادة ما تسبب فيروسات الأنفلونزا معظم الأمراض خلال الأشهر الباردة من العام، يمتد موسم الأنفلونزا من أكتوبر إلى مايو.

البرفان في المنام.. مش هتصدق تفسيره

البرفان والعطور  من أكثر المستحضرات التي يتزين بها جميع الأشخاص سواء الرجال أو النساء، حيث يتسم بالرائحة الطيبة ويجلب الشعور بالراحة والتفاؤل، ولكن هل رؤية العطر في المنام تتأثر بهذه العوامل؟ وهل هو من الرؤى المحمودة أم العكس؟ 

حسب تفسيرات ابن سيرين والإمام النابلسي، فإن العطر في المنام خير ولكن لا يستحب للمرأة التعطر به في الحلم.

مفيش فساتين جريئة.. مصممة أزياء تكشف معلومات عن دريس كود مهرجان القاهرة

تبدأ غدا، الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود.

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