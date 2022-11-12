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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالشرقية

البطل الأوليمبي
البطل الأوليمبي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات، خاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عالياً.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، خاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب أعضاء المشروع بمراحله الثلاثة (ناشئين – واعدين – أبطال واعدين)، على رياضات (الجودو – التايكوندو – الملاكمة – ألعاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – رفع الأثقال)، وذلك بالمراكز المخصصة بنوادي ومراكز شباب (الحسينية – ديرب نجم – الزنكلون – الزقازيق بحري)، وكذلك ستاد جامعة الزقازيق والصالة المغطاة ومجمع الإسكواش بمدينة الزقازيق.

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وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم 18 مركزا لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، منها ٤ مراكز لتدريب مرحلة أبطال الواعدين، و٧ مراكز لتدريب مرحلة الواعدين، و٧ مراكز لتدريب مرحلة الناشئين بمختلف مراكز ومدن المحافظة. 

ولفت إلى أن التدريب يتم وفقاً لخطة تدريب الاتحاد المصري، وتحت إشراف فنى من خبراء الاتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية، وذلك وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة جميع المشاركين.

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