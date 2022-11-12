غدا.. الفنان مديح طاهر يفتتح معرضه سلاطة بجاليري Demi

يستضيف جاليري Demi، بدءً من الأحد 13 نوفمبر معرضاً للفنان مديح طاهر تحت عنوان "سلاطة" يفتتح في تمام السادسة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والجمهور.

عن محتوى العرض قال الفنان أنه سيضم مجموعة من اللوحات التي تنتمي لاتجاهات فنية ومدارس مختلفة وأيضا سيكون هناك نشاط فني من خلال عمل ورشة رسم أثناء فترة المعرض.





وحول اختيار عنوان " سلاطة " قال أنه أراد عنواناً غير تقليدي وسلس بعيداً عن المصطلحات أو العناوين المكررة ونظراً لأن الأعمال تنتمي لمدارس مختلفة الواقعية والتكعيبية والتأثيرية وجد تعبير " سلاطة " مرحاً وغير تقليدي وكذلك سيجذب إنتباه من يقرأه.



مديح طاهر ، فنان مصري تشكيلي، تخرج من جامعة القاهرة قسم العمارة 1989، عمل في مجال العمارة والعمارة الداخلية لفترة، ثم اتجه إلى العمل في التوزيع الموسيقي وعمل العديد من الأغاني وسنة 2010 بدأ مشواره في الفن التشكيلي وذلك بالمشاركة في العديد من المعارض في مصر.