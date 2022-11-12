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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول صورة لطالب المنصورة المقتول على يد زميلة طعنا بسكين.. شاهد

اول صورة للطالب المقتول
اول صورة للطالب المقتول علي يد زميلة

لم يتخيل نور ذو الـ 16 ربيعا أن نهايته ستكون علي يد زميله زياد طعنا بالسكين بالدقهلية.


ولقى طالب مصرعه على يد زميلة طعنًا بسكين أمام نادي حزيرة الورد بمدينة المنصورة بالدقهلية .

اول صورة للطالب المقتول علي يد زميلة

مقتل طالب الدقهلية


قام "زياد.م.إ"، 17 عامًا، مقيم بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية بطعن زميلة  نور حسن الكناني 16 عامًا بالسكين ،عقب مشادة نشبت بينهما.

طالب يقتل زميلة طعنا بالسكين


تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث قتل بالمنصورة.
انتقل لمكان الواقعة قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وبالتحري والفحص تبين مقتل نور حسن الكناني 16 عامًا، طالب ومقيم بالمنصورة بطعنة قاتلة.
وتبين من التحريات أن  وراء ارتكاب الواقعة "زياد.م.إ"، 17 عامًا، مقيم بمدينة طلخا، عقب مشادة نشبت بينهما.


وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة وبمواجهتة أقر بإرتكابة لجريمتة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت  النيابة العامة.

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