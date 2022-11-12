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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسؤلين لعلاج نجله مريض الضمور الشوكي على نفقة الدولة

صدى البلد

أرسل القارئ  محمد عباس يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابنه المصاب بمرض الضمور.

وقال في استغاثته ابني طارق مصاب بمرض ضمور في العضلات بالنخاع  وتكلفة العلاج مرتفعة جدا بتكلفة 22،680 ألف جنيه خلاف جهاز التنفس ياريت اللي يقدر يساعد لأن الحالة في النازل وبتسوء يا أهل الخير.

طارق تم تشخيصه بمرض نادر وخطير اسمه التصلب الجانبي الضموري ، وهو مرض يصيب أعصاب الجسم وينتشر فيه بسرعة مسببا شللا تدريجيا وعجزا عن الحركة وهو غير قادر على المشي بشكل طبيعي الآن ولسانه متلعثم وغير قادر على الكلام للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01032533478.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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