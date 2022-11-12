برلماني : مشاركة بايدن بقمة المناخ عكست تقدير أمريكا لمصر على المستويين الرسمي والشعبى

ثمن النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة المناخ COP 27 المقامة حاليا بمدينة السلام "شرم الشيخ" ، والمشاورات التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن والتى أثمرت عن إعلان الرئيس الأمريكي توجيه دعم بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في مصر بالإضافة إلى ١٥٠ مليون دولار إلى أفريقيا لدعم مشروعات التكيف المناخي .



وأضاف النائب حازم عويان ، أن زيارة جو بايدن ومشاركته قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ ، عكست تقدير أمريكا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، والعمل على فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابي ودعم حقوق مصر المائية.



وأوضح النائب، أن كلمات المسئولين الأمريكيين أثبتت أن لمصر مكانة ثابتة لم تتغير ،وان دور مصر المحوري وقيادتها للمنطقة له تقدير خاص من القوى الكبرى جميعها ، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي القادرة على قراءة المشهد العالمي جيدا والتعامل مع المتغيرات الدولية.



وأثنى على استجابة الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بتعهداتها السابقة في مؤتمرات المناخ بداية من اتفاقية باريس بدعم الدول النامية والوفاء بتمويل مشروعات مقاومة التغير المناخي والمتغيرات التى تحدث في الوقت الراهن.