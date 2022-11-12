رئيس تشاد: الحل في ليبيا لن يكون إلا إفريقيا

أكد الرئيس التشادي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن الحل في ليبيا لن يكون إلا إفريقيا، كون معظم الدول المنخرطة في الشأن الليبي لها أجندتها السياسية والاقتصادية وغيرها؛ وهو ما يعرقل وجود الحل.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم /السبت/، في القصر الرئاسي بالعاصمة التشادية انجامينا، مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف والوفد المرافق له، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).



وشدد "ديبي" على أن بلاده لن تألوا جهدا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، لافتا إلى أن استقرارها من استقرار تشاد.

وبحث الرئيس التشادي مع مستشار الأمن القومي الليبي الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء (س، ص).



وتترأس تشاد، الدورة الحالية لرئاسة التجمع، وسيعقد قمته المقبلة في مايو القادم.



وأكد الرئيس التشادي دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس، لافتا أنه سيعمل مع أشقائه رؤساء الدول على جعل الفكرة واقعا.



بدوره، أثنى مستشار الأمن القومي الليبي على حفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد الليبي، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.



وأكد "بوشناف" أن ليبيا لن تتوان عن تقديم الدعم لدولة تشاد رئاسة وحكومة وشعبا بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.