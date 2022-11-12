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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة تايوان: مستعدون لتعزيز حرية الصحافة مع المجتمع الدولي

صدى البلد

قالت الرئيسة التايوانية تساي إنج ون، إن بلادها مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز حرية الإعلام كجزء من جهود ترسيخ الديمقراطية.


وأضافت تساي - في مقطع فيديو مسجل تم بثه في منتدى تايوان لعام 2022 في لندن وفقا لوكالة الأنباء المركزية التايوانية - "أن تايوان ملتزمة بإعلام حر ومفتوح، ونحن مستعدون للمساعدة في تعزيز حرية وسائل الإعلام عبر المجتمع الدولي الأوسع".


وتابعت تساي أنه في حين أن تايوان هي موطن لمشهد إعلامي نابض بالحياة، فإن الجزيرة هي أيضًا هدف لمعلومات مضللة خارجية أكثر من أي دولة أخرى.


وأضافت تساي "أنه نظرًا لأن توسع الاستبداد وانتشار المعلومات المضللة من التحديات المشتركة التي تواجه العديد من الديمقراطيات، فمن الضروري أن نعمل معًا لدعم حرية الصحافة".


من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن حكومة تايوان تعهدت بتقديم تبرع بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لسانت لوسيا لمساعدة حليفها الكاريبي على التعافي من الدمار الناجم عن الفيضانات الأخيرة.


وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن الأمطار الغزيرة في 6 نوفمبر تسببت في فيضانات مدمرة في (كاستريس) عاصمة سانت لوسيا وكذلك في الجزء الشمالي من البلاد مما أدى إلى تدمير المنازل والطرق والجسور.


وقالت وزارة الخارجية إن التبرع الذي تم التعهد به سيخصص لمساعدة حكومة سانت لوسيا في جهود إعادة الإعمار بعد الكارثة.
 

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