عصام الروبي: وصف الله ماء المطر بالعذب لاستشعار الإنسان رحمة الله.. فيديو

قال الدكتور عصام الروبي ، من علماء الأزهر الشريف ، إن الله عز وجل ذكر الماء في أكثر من 23 موضع ، وكل موضع له معنا مختلف ، موضحا أن الله عز وجل أضح في كتابه العزيز أنه خلق ماء الأرض مع الأرض بصفه دائمة ، ودورة ثابتة.

وأضاف الدكتور عصام الروبي ، خلال لقائه لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أن الله عز وجل وصف الماء في الأرض بأنه مقدر ، ومنزل من السماء ، وأسكنه الله أرض ولا يغادرها.

وتابع " الروبي " ، أن الله ذكر ماء مطر في أكثر من موضع أنه ماء عذب " فراتا " ، وطعمه لذيذ ، ووصفه الله بأن طعمه " صائغ " لأن هناك ماء لا يمكن للأنسان تذوقه .

وأردف " الروبي " ، أن الماء المالح هو ماء لا يمكن أن تستمر معه الحياة ، ويمكن أن يكون سبب في تلف حياة الإنسان ، ولذلك وصف الله الماء بالعذب لاستشعار رحمة الله بالناس .