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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام الروبي: وصف الله ماء المطر بالعذب لاستشعار الإنسان رحمة الله.. فيديو

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي ، من علماء الأزهر الشريف ، إن الله عز وجل ذكر الماء في أكثر من 23 موضع ، وكل موضع له معنا مختلف ، موضحا أن الله عز وجل أضح في كتابه العزيز أنه خلق ماء الأرض مع الأرض بصفه دائمة ، ودورة ثابتة.

 

وأضاف الدكتور عصام الروبي ، خلال لقائه لـ برنامج "   دنيا ودين   " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أن الله عز وجل وصف الماء في الأرض بأنه مقدر ، ومنزل من السماء ، وأسكنه الله أرض ولا يغادرها.

 

وتابع " الروبي " ، أن الله ذكر ماء مطر في أكثر من موضع أنه ماء عذب " فراتا " ، وطعمه لذيذ ، ووصفه الله بأن طعمه " صائغ " لأن هناك ماء لا يمكن للأنسان تذوقه .

وأردف " الروبي " ، أن الماء المالح هو ماء لا يمكن أن تستمر معه الحياة ، ويمكن أن يكون سبب في تلف حياة الإنسان ، ولذلك وصف الله الماء بالعذب لاستشعار رحمة الله بالناس . 

عصام الروبي الدكتور عصام الروبي ماء الأرض ماء مطر توك شو

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