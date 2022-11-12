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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تلاميذ ابتدائي يلعبون الشطرنج داخل مدرسة بمصر الجديدة.. صور

تلاميذ ابتدائي يلعبون
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة

شهدت مدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة، قيام تلاميذ المرحلة الابتدائية في المدرسة بممارسة لعبة الـ شطرنج داخل المدرسة .

وانتشرت صور تلاميذ المرحلة الابتدائية بـ مدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهم يلعبون شطرنج في المدرسة ، وهو ما لفت انتباه جميع رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وأوضحت ادارة مدرسة ليسيه الحرية في مصر الجديدة ، أن الصور صحيحة وان تلاميذ المرحلة الابتدائية بالفعل لعبوا شطرنج في المدرسة .

وقالت ادارة المدرسة ، أن هذا جاء في إطار مشاركة هؤلاء الطلاب في “مسابقة الموهوبين” ، ولهذا لعب الطلاب شطرنج في المدرسة ليتم عمل تصفيات بين طلاب المرحلة الابتدائية لاختيار الطلاب الذين سوف يشاركون في مسابقة الشطرنج بمسابقة الموهوبين .

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس، على أن تضم في عضويتها مديري عموم تنمية المواد الدراسية والأنشطة، وذلك بمشاركة العديد من الشركاء وذلك بهدف الإرتقاء بمكانة مصر محليًا وعالميًا.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، أن وزارة الشباب سترسل لجاناً استكشافية  لمتابعة تطبيق النشاط الرياضي على الطلاب في المدارس لتتولى اكتشاف الطلاب المتميزين رياضيًا ثم يتم التنسيق مع أولياء أمورهم لرعاية مواهبهم في مراكز الشباب.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن دمج النشاط في البرنامج الدراسي سيجعل المدرسة جاذبة و سيساعد في اكتشاف الموهوبين في المدارس وهذا سيحقق بهجة الأنشطة ومتعة التعلم.

تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
تلاميذ ابتدائي يلعبون شطرنج في المدرسة
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