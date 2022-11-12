رئيس وزراء الباهاما يزور أهرامات الجيزة .. صور

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم رئيس وزراء الباهاما ، والوفد المرافق له على هامش زيارته لمصر لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.

وقام أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، باصطحاب الضيوف في جولة داخل المنطقة الأثرية تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث أعرب الضيوف عن سعادتهم بالزيارة وانبهارهم بالحضارة المصرية القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة.

جدير بالذكر أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الوفود الرسمية منها رئيس جمهورية الكوك وزوجته ورئيس جمهورية دولة فنزويلا وأسرته ورئيس وزراء الفاتيكان وملك تونجا وزوجته.

IMG-20221112-WA0011

IMG-20221112-WA0012