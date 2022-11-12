انخفاض إنتاج القمح والذرة وفول بنسب مرعبة.. كيف تتأثر الزراعة بالتغيرات المناخية؟

لا زالت فعاليات قمة المناخ COP 27، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد من الخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البيئة والمناخ، حديث العالم.

قمة المناخ والدول العربية الأكثر تأثراً

ولاقت الاستضافة المصرية لأعمال قمة المناخ إشادات عالمية خاصة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لإنجاح المؤتمر، وتوفير سبل الراحة للضيوف، وذلك بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.

وانطلقت اليوم السبت، 12 نوفمبر 2022، فعاليات يوم التكيف والزراعة، والتي وضعتها رئاسة المؤتمر ضمن رؤيتها لمناقشة قضايا المناخ، وتحديات المواجهة، وحلول التكيف والتخفيف من أثارها لكل قطاع.

وأظهرت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بـ التغيرات المناخية IPCC، الآثار المدمرة التي تحملتها العديد من بلدان العالم، نتيجة التغيرات المناخية.

وأشارت التقارير ذاتها، إلى حقيقة أن دول العالم ليست على المسار الصحيح للتعامل مع التأثيرات المناخية الحالية، وليست مستعدة أيضا للظواهر الجوية المتطرفة من حيث عدد التكرار أو شدة الحدوث، وهو ما يجعل إجراءات التكيف والمرونة لها أهمية حاسمة لجميع الأطراف؛ ولا سيما في البلدان النامية، ويشمل يوم التكيف والزراعة 12 جلسة رئيسية، تناقش العديد من قضايا القطاع و تأثرها بالتغيرات المناخية، وضرورة مواجهة هذه التحديات.

في هذا الصدد قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، فعلى مستوى الدول العربية فهي الأكثر تأثراً نظراً لوقوعها في أكثر المناطق جفافاً، مشيراً أن الدول العربية أكثر الدول إستيراداً للغذاء خاصة الحبوب فالدول العربية تستورد سنوياً 50 مليون طن لأن ما تنتجه لا يكفي لسد احتياجاتها فبالتالي تستورد لسد الفجوات الغذائية.

الأسوأ لم يأتي بعد

وقال جمال صيام في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن ما نلاحظه مؤخراً من زيادة في معدلات درجات الحرارة هو مجرد مقدمة لما سيحدث في عام 2050 إذا لم يتخذ إجراءات حاسمة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي إن المياه عنصر مهم في الزراعة ونظراً لقلة الموارد المائية في الدول العربية حالياً و من المتوقع انخفاضها أكثر مع انخفاض هطول الأمطار فبالتالي سيتأثر قطاع الزراعة أكثر نظراً لحاجته إلى موارد المياه، مشيراً إلى أن إنتاج القمح سينخفض في المستقبل بنسبة 18%؜ والذرة ستخفض بنسبة 19% وفول الصويا 28% وذلك بسبب الاحتباس الحراري ولكن القطن من المتوقع أن ترتفع إنتاجيته لإنه يتأثر إيجاباً بإرتفاع درجات الحرارة، وفضلاً عن أن الإنتاج الحيواني والعلف سيتأثرون أيضاً، و علاج كل ذلك هو التكيف مع التغيرات المناخية، وكوب 27 فرصة كبيرة لتمويل المشروعات والبحوث والتكنولوجيا الذكية الزراعية المناخية.

الإجراءات الضرورية وسرعة التكيف

أما عن الإجراءات الضرورية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي قال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنه يجب تأمين البحوث الزراعية التي تستنبط أنواع جديدة من المحاصيل التي تتكيف وتقاوم الجفاف والملوحة والآفات والحرارة وبالتالي هذا يحتاج تمويل كبير فيما يخص البحوث الزراعية لأنها الآن نسبة تمويلها 200 مليون جنيه فهناك حاجة لمضاعفة هذا الرقم إلى 6 مليارات جنيه وذلك لخفض الأضرار للصفر، فضلاً عن تمويل الإرشاد الزراعي.

وأشار: هناك عددا كبيرا من المزارعين لديهم وعي بالتغيرات المناخية، وزيادة البيانات الموضوعية حيث أننا بحاجة إلى بيانات في كل جزء في مصر عن التملح ودرجة الحرارة والتربة وخصائص المياه المتاحة لأن وزارة الزراعة ليس لديها هذه البيانات وبالتالي هناك حاجة للتعاون والصرف على الجمعيات التعاونية والزراعة التعاقدية التي توفر ذلك للمزارعين، مختتماً ضرورة توفير التمويل من أجل تعزيز تكنولوجيات الزراعة الذكية المناخية.

قطاع الزراعة الأكثر تأثراً

ومن جانبه قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على الرغم من أنها لا تساهم سوى بنسبة بسيطة للغاية من غازات الانبعاثات الدفيئة وهي 0,5% وهذه نسبة ضئيلة مقارنة بدول العالم، وعلى الرغم من ذلك تتأثر شكل كبير في مختلف القطاعات، ولكن قطاع الزراعة هي أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، نظراً لإرتباط مكونات الزراعة ارتباط وثيق بالمناخ، وأحياناً تصل في بعض الدول إلى نتائج كارثية، وحدث في مصر ما يؤكد الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالرغم من أنها طفيفة ولكن تأثيراتها كبيرة.

وأوضح إنه في مارس وأبريل من العام الماضي فقد مزارعي المانجو نسبة كبيرة للغاية من المحصول، فضلاً عن مزارع الزيتون التي تأثرت وتعاني من أزمات على مدار 4 سنوات، فكان فدان الزيتون ينتج بمقدار 5 أطنان من الزيتون أصبح الان في بعض المناطق إنتاجه يساوي صفر وفي المناطق الأخرى يأتي بالنصف، مما يسبب خسائر للمزارع و للدولة مشيرا إلى أن انخفاض درجة الحرارة الشديدة في الشتاء والتي تعتبر من مظاهر التغيرات المناخية يسبب قلة في الإنتاج وهناك بعض المنتجات التي لا تدخل الأسواق من الأساس، وهذا يسبب أزمة نظراً لإزدياد الطلب وقلة المعروض، فبالتالي تزيد الأسعار وتزيد شكوى المواطنين، غير أن المحاصيل ليس لديها القدرة على استيعاب هذه التغيرات.

وأشار إلى ضرورة أن يكون المواطن على قدر كبير من الوعي حول ظاهرة التغير المناخي وأنها أقوى وأكبر من قدرات الدول، وأكبر من قدرات القارات، ولا يمكن أن نربط اختفاء أو قلة المنتجات بقدرة الدولة على ذلك، فهذا مرتبط بالمناخ ليس بالدول، وعلى المواطن عندما يجد نقص في المنتجات أن يرشد استهلاكه، لأن التاثير سيقع على المواطن أيضا.

ولفت إلى إنه منذ 4 سنوات كان هناك مشكلة كبيرة في الفول في استراليا وبالتالي ارتفعت أسعار الفول، والقمح أيضا في البرازيل والذرة في المانيا والصين، وأختتم أن الدولة المصرية كان لها إجراءات استباقية ولولا هذه الإجراءات لكان هناك مشكلة كبيرة للغاية حدثت في ملف الأمن الغذائي.