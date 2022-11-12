إقامة محمية برية 500 فدان لحماية الحيوانات من الصيد الجائر |فيديو

خصص برنامج ست الستات المذاع عبر فضائية صدى البلد من تقديم دينا رامز فقرة خاصة لاستضافة أحد المشاريع الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهو مشروع ملاذ آمن للحياة البرية.



وقالت الدكتورة مروة أحمد، مؤسسة مشروع ملاذ آمن للحياة البرية، إن فكرة المشروع عبارة عن محمية برية على مساحة 500 فدان لحماية الحيوانات من الصيد الجائر والاستخدام السيئ لهم، متابعة أن المشروع عبارة عن تعاون مشترك بين ديوان عام محافظة الفيوم ومؤسسة فورباوز انترنشنال وهي مؤسسة تهتم بالرفق بالحيوان.



وتابعت “أحمد” أن المحمية سيتم إدارتها بالكامل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عمل وحدة لإعادة استخدام المخلفات الحيوانية في صناعة الورق، بجانب عمل نُزل للسائحين إذا أرادوا قضاء أكثر من يوم بالمحمية، فهمي تعتبر بمثابة مشروع سياحي كبير.



