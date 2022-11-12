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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل دينية النواب: الشعب المصري ضرب المثل الرائع في الالتفاف حول القيادة السياسية

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

حيا النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري الأصيل لعدم التجاوب مع الدعوات الاجرامية للتظاهر ١١/١١ أمس، قائلا: مرة جديدة يثبت فيها الشعب المصري أنه يعي تماما ما يقولوه أصحاب الأجندات ويعرف تماما المزاعم والأكاذيب.

وأكد يوسف نسيم في تصريح صحفي له، اليوم، أن الشعب المصري بجميع طوائفه، ضربوا المثل الرائع في الالتفاف حول القيادة السياسية، بتجاهله النداءات المشبوهة للنزول، والتي أطلقها قلة من المأجورين وعملاء الخارج ضد الدولة المصرية للتظاهر أمس ١١/١١.

وتابع وكيل دينية الشيوخ، أن المصريين أثبتوا بالدليل العملي، ومقاطعة هراء ما سمي بمظاهرات ١١/١١، أنهم يعوا تماما مخططات الجماعة الإرهابية للعودة لحكم مصر من جديد والدم والإرهاب. 

وأضاف أن فشل الدعوات للتظاهر، تعني الرغبة في المضي قدمًا نحو الاستمرار في البناء والتنمية، لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن وأمان الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأردف نائب الشيوخ، أن الشعب المصري يضرب دائمًا المثل في التضحية والفداء من أجل الوطن وأنه يدفع فاتورة كل الأزمات بالجلد والصبر والتفاني والاخلاص، ولن ينجر أبدا أو يخدع بدعوات إرهابية مشبوهة بالعنف والتخريب، فالوطن غال على الجميع.

واستكمل: "فشل الدعوة لمظاهرات أمس درس حاد للإخوان والارهابيين، وتأكيد على السعادة التامة بما يتحقق على أرض مصر من انجازات كبيرة على يد  القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي".

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالتأكيد على أن تكاتف الشعب مع القيادة السياسية، يمثلان القوة الضاربة في طريق الوصول إلى التنمية الشاملة بمفهومها العلمي، بما يضمن تحقيق رفاهية الشعب وتوفير حياة كريمة للجميع، وتدشين العمل من أجل الجمهورية الجديدة.

مصر الرئيس السيسي مجلس الشيوخ الإخوان قمة المناخ

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