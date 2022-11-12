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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ندى الدمياطي: إطلاق مبادرة حياة كريمة في أفريقيا.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة ندي الدمياطي رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن اليوم كان لديهم جلسة هامة جدا داخل مؤتمر قمة المناخ بعنوان "حياة كريمة أفريقيا"، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة داخل مصر نجحت في كافة المجالات وكان لابد من خروجها وتعميمها خارج مصر في أفريقيا.

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واضافت "ندي الدمياطي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أنه تم إطلاق مبادرة حياة كريمة في أفريقيا لتحسين حياة المجتمعات الريفية.

وتابعت الدكتورة ندي الدمياطي، أن المجتمع الريفي المصري يختلف عن أي مجتمع ريفي آخر وله خصوصياته وأشكاله المميزة التي ليس لها مثيل في جميع دول العالم.

https://fb.watch/gLwznjFHe5/

مبادرة حياة كريمة حياة كريمة إطلاق مبادرة قرى حياة كريمة القطاع الطبي كافة المجالات

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