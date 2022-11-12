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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئاسة الجمهورية : مصر تنتهج مسارا شاملا لحقوق الإنسان .. فيديو

الرئيس السيسي وبايدن
الرئيس السيسي وبايدن

علق السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،  على مشاركة الرئيس الامريكي بايدن في قمة المناخ، وكشف تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي.

 

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بسام راضي: قمة المناخ شهادة عالمية بمكانة مصر الإقليمية والدولية

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الرئاسة المصرية بمؤتمر المناخ : COP27 أول قمة تعين مبعوثا للشباب

وقال بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر تنتهج مسار شامل لحقوق الإنسان وليس حقوق الإنسان من منظور ضيق".

وأكمل بسام راضي:"   مصر تنتهج مسار شامل لحقوق الإنسان في الحياة والعمل والصحة والتعليم"، مضيفا:"  مصر  تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاعي التعليم والصحة ".

وتابع بسام راضي:"  مشروع حياة كريمة يعتبر أكبر مبادرة على مستوى العالم لأنها ترتبط بتوفير حياة كريمة لـ 60 مليون إنسان ".


 

رئاسة الجمهورية مصر الرئيس السيسي اخبار التوك شو عزة مصطفي

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