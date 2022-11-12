رئاسة الجمهورية : مصر تنتهج مسارا شاملا لحقوق الإنسان .. فيديو

علق السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على مشاركة الرئيس الامريكي بايدن في قمة المناخ، وكشف تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي.

وقال بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر تنتهج مسار شامل لحقوق الإنسان وليس حقوق الإنسان من منظور ضيق".

وأكمل بسام راضي:" مصر تنتهج مسار شامل لحقوق الإنسان في الحياة والعمل والصحة والتعليم"، مضيفا:" مصر تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاعي التعليم والصحة ".

وتابع بسام راضي:" مشروع حياة كريمة يعتبر أكبر مبادرة على مستوى العالم لأنها ترتبط بتوفير حياة كريمة لـ 60 مليون إنسان ".



