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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صيحة الكتف الواحد .. إطلالة ملفتة لـ سوار النجار بفستان أسود

سوار النجار
سوار النجار

حرصت الفنانة التونسية سوار النجار على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.


وخطفت سوار الأنظار في الصور بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان بصيحة الكتف باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة،  بعد الإنتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

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أحدث ظهور الفنانة التونسية بفعل فاعل سوار النجار اللون الاسود

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