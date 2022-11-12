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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 بنود | قرار من نقيب المحامين بشأن تجديد اشتراكات العضوية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أصدر نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، قرارًا تيسيريًا على المحامين بشأن تجديد الاشتراكات السنوية للعضوية.

جاء نص القرار كالآتي:  
تلاحظ لنا أن البعض من الزملاء الذين يرغبون في تجديد الاشتراكات السنوية، يلجأون لبعض المتاجرين بهم لاصطناع أدلة اشتغال تضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية؛ بقصد تجديد الاشتراك، ولحين انتهاء النقابة من وضع آليات جديدة لتجديد وسداد الاشتراكات، وتيسيرًا على الزملاء المحامين، ولعدم دفعهم لطرق غير مشروعة ليحصلوا على أدلة غير حقيقية، فقد قررنا:


أولًا: سداد اشتراكات الزملاء المحامين عن أعوام 2021 – 2022 بموجب برنت التأمينات فقط.

ثانيًا: عدم مطالبة المحامين بأدلة الاشتغال أو شهادة التحركات.

ثالثًا: أن يتم التجديد بحضور المحامي شخصيًا أو بمعرفة النقابة الفرعية التابع لها.


يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم اليوم 12-11-2022
                    

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