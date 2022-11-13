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لاندعّم مدمنين ومضطربين نفسيًا.. إعلامية تهاجم شيرين عبدالوهاب بعد عودتها لـ حسام حبيب|فيديوجراف

صدى البلد

وجَّهت الإعلامية الكويتية مي العيدان، رسالة قاسية للمطربة شيرين عبد الوهاب بسبب عودتها للفنان حسام حبيب .

رسالة مي العيدان لشيرين عبد الوهاب 

أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب خبر عودتها للفنان حسام حبيب وعقد قرانهما مرة ثانية وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية .

أثار خبر عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب موجة كبيرة من الجدل حيث تداول رواد السوشيال ميديا الخبر على نطاق واسع ولقطات من عقد قرانهما في منزل شيرين.

وعلقت الإعلامية مي العيدان على خبر عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حيث وجهت لها رسالة قاسية عبر حسابها على انستجرام وطالبت من جمهور شيرين مقاطعتها ومقاطعة حفلاتها .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

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