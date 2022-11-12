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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نيفين منصور: مؤتمر المناخ مهم للغاية ويناقش قضايا خاصة بحياة البشر |فيديو

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن تنظيم مصر مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ مهم للغاية، فالقمة يحضرها ضيوف من جميع دول العالم، على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذى جاء فى أول زيارة لمصر، وألقى كلمة بقمة المناخ. 

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وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، أن رئيس البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي إلى مصر كانت هى الآخرة مهمة وفرصة لعمل مباحثات موسعة بين مصر وأمريكا.

وأوضحت «نيفين» أن الرئيس الأمريكي وعد بتقديم 150 مليون دولار، لمساعدة الدول الأفريقية على التكيف مع تحديات التغيرات المناخية.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن تقديم صفقة بـ 500 مليون دولار،  لمصر، وذلك بسبب التحويل لـ الطاقة النظيفة، وذلك بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وأشارت إلى أن مؤتمر المناخ مهم للغاية لمصر، ويناقش مشكلة كبير قد تصل لـ القضاء على البشرية، وأن قضية المناخ أصبحت قضية يجب مواجهتها فى ظل تلك الظروف، فقضية المناخ قضية وجوبية وقضية حياة.

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