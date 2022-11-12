مقوماتنا تساعدنا .. برلمانى : مدن سياحية نظيفة وصديقة للبيئة

قال النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن العالم بدأ يتجه الان للسياحة الخضراء وهى أمر جيد ، جاء ذلك تعليقا على تصريحات وزارة السياحة بشأن تحويل المقاصد المصرية إلى صديقة للبيئة لجذب المستثمرين وزيادة أعداد السائحين.

وأكد إدريس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحول شرم الشيخ لمدينة صديقة للبيئة يؤكد أهمية تحويل المقاصد المصرية إلى صديقة للبيئة ، خاصة وأن الرئيس تحدث عن الطاقة الخضراء وكل هذه مقومات تساعد المدن السياحية لكى تكون نظيفة وصديقة للبيئة من خلال إستخدام وسائل نقل عديمة التلوث.

وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه لأول مرة يتم إستخدام الأتوبيسات السياحية بالكهرباء ، مما يساعد على تنشيط المدن السياحية لكى تكون صديقة للبيئة.

وكانت قد شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في الجلسة النقاشية التي دُعت إليها من إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال الإدارة وإعداد الاستراتيجيات والتسويق، بمؤتمر قمة المناخي في مدينة شرم الشيخ وقد انعقدت هذه الجلسة تحت عنوان "السياحة المستدامة: فرصة للنمو الأخضر" بمنطقة Innovation zone، يأتي ذلك استكمالاً لمشاركة وزارة السياحة والآثار في الفعاليات التي تُعقد على هامش مؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر والمُنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ،

وقد تم خلال الجلسة مناقشة سبل استفادة البلدان والشركات الرائدة من الاتجاه نحو السياحة المستدامة، واستعراض بعض الرؤى والمقترحات حول سبل الاستفادة من الاستدامة لدفع السياحة في مصر من خلال استعراض نتائج ومخرجات استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة للتعرف على اهتمام واتجاهات السائحين نحو المقاصد السياحية المستدامة في 6 أسواق سياحية عالمية، وقد تم خلاله الخروج بتوصيات ونتائج عن وضع مصر التنافسي الحالي من وجهة نظر هؤلاء السائحين.

ومن جانبها، أعربت غادة شلبي عن تقديرها لنتائج هذا الاستطلاع للتعرف على اهتمام واتجاهات السائحين نحو المقاصد السياحية المستدامة، مستعرضة أبرز ما تقوم به وزارة السياحة والآثار لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة المصري، وتحويل المقاصد السياحية في مصر إلى مقاصد تتسم بالاستدامة والمرونة وصديقة للبيئة وخاصة أن الاتجاه العالمي أصبح الآن متجه نحو الاهتمام بمواصفات الاستدامة في المقاصد السياحية.

وتحدثت عن ضرورة تضافر جهود وخطط الحكومات مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الاستدامة، لافتة إلى أن المستثمرين يدركون أن استثماراتهم في المكان المناسب عند الاستثمار في الوجهات السياحية المستدامة.

ولفتت نائب الوزير لشئون السياحة إلى أن مصر تسير في طريقها الصحيح نحو تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر عملية متكاملة تحتاج لاتخاذ واتباع العديد من الخطوات والإجراءات والتي قد بدأت بالفعل خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل الإعلان عن مدينة شرم الشيخ كمقصد سياحي ومدينة خضراء كمرحلة أولى، لافتة إلى تطبيقها للعديد من معايير السياحة المستدامة ومنها حصول ٥٠% من المنشآت الفندقية الموجودة بها على شهادات تفيد تطبيقهم للممارسات الخضراء.

وأوضحت نائب الوزير أنه جاري العمل على تعميم هذه التجربة في العديد من المقاصد السياحية الأخرى في مصر، وخاصة أن معظم المنتجات السياحية في مصر قائمة بصورة أكبر على الموارد الطبيعية والمناطق الأثرية والتراث المادي والغير مادي.

وأكدت على أن توعية الشعوب بأهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة لم يعد كما كان بل أن مستوى الوعي لديهم في زيادة مستمرة، وأضافت أن مصر تحرص على توعية المواطنين بذلك وخاصة مع انعقاد مؤتمر الـCOP27، الذي يعد فرصة جيدة لتعريفهم بمفهوم المقاصد الخضراء وآليات التحول نحو التنمية المستدامة وسبل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والبنية التحتية مع الحفاظ على صناعة السياحة من أجل النشء والأجيال القادمة.

وتحدثت عن أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا المؤتمر والذي يؤكد على مكانتها وقدرتها على تنظيم المؤتمرات والمحافل الدولية وإبرازها كمقصد لاستقطاب سياحة المؤتمرات.

واختتمت غادة شلبي كلمتها بالإعراب عن سعادتها للمشاركة في مثل هذه الجلسات وخاصة في ظل ما شهدته من رؤى ومناقشات عديدة، متمنية أن تأتي هذه الجلسة بثمارها من خلال النتائج والتوصيات المثمرة التي ستخرج بها الجلسة.