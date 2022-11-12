قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى فى جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، عدة قرى في محافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

ذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال انتشروا في قرى رمانة وزبوبا والطيبة وداهموا عدة أحياء في محافظة "جنين".

قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من منطقة "باب العامود" في مدينة القدس المُحتلة.

وفي محافظة "نابلس" الواقعة إلى الجنوب من "جنين"، قام مجموعة من المُستوطنين باحتجاز مساح أراض ومواطنين آخرين معه، شرق قرية "بيت دجن"، تحت تهديد السلاح، لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهم.

وفي بلدة "قصرة" جنوب نابلس، أغلقت آليات الاحتلال بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية المدخل الرئيسي لشرق البلدة، كعقاب جماعي؛ بحجة رشق سيارات المستوطنين بالحجارة، يوم الخميس الماضي.