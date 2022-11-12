ياسر جلال يعتذر عن مسلسل ألف ليلة وليلة

اعتذر النجم ياسر جلال، عن مسلسل ألف ليلة وليلة ، لانشغاله.

ومن جانبهم ، تفهم القائمون على صناعة العمل سبب اعتذار ياسر جلال عنه، وأكد ياسر جلال في بيان صحفي انه يتمنى لكل العاملين فى المسلسل وللشركة المنتجة كل التوفيق والنجاح.

وانضمت الفنانة سامية الطرابلسي ونور اللبنانية وإسلام حافظ الي فريق عمل مسلسل "ألف ليلة وليلة"، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، بسبب ما يحتاجه العمل من تحضيرات و أعمال جرافيك، والتصوير في عدة دول.

وحقق ياسر جلال في الموسم الرمضاني نجاحًا كبيرًا بمسلسل «الاختيار 3»، والذي جسد خلاله شخصية "الرئيس عبدالفتاح السيسي"، أثناء فترة توليه مسؤولية وزارة الدفاع في فترة الحكم الإخواني الإرهابي على مصر..

مسلسل «الإختيار» من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وشارك فيه أحمد السقا، كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ومشاهدة عالية وقت عرضه.