عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسر جلال يعتذر عن مسلسل ألف ليلة وليلة

ياسر جلال
ياسر جلال

اعتذر النجم ياسر جلال، عن مسلسل ألف ليلة وليلة ، لانشغاله.

ومن جانبهم ، تفهم القائمون على صناعة العمل سبب اعتذار ياسر جلال عنه، وأكد ياسر جلال في بيان صحفي انه يتمنى لكل العاملين فى المسلسل وللشركة المنتجة كل التوفيق والنجاح.  

وانضمت الفنانة سامية الطرابلسي ونور اللبنانية وإسلام حافظ الي فريق عمل مسلسل "ألف ليلة وليلة"، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، بسبب ما يحتاجه العمل من تحضيرات و أعمال جرافيك، والتصوير في عدة دول.

وحقق ياسر جلال في الموسم الرمضاني نجاحًا كبيرًا بمسلسل «الاختيار 3»، والذي جسد خلاله شخصية "الرئيس عبدالفتاح السيسي"، أثناء فترة توليه مسؤولية وزارة الدفاع في فترة الحكم الإخواني الإرهابي على مصر.. 

 

مسلسل «الإختيار» من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وشارك فيه أحمد السقا، كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ومشاهدة عالية وقت عرضه. 

النجم ياسر جلال اعتذار النجم ياسر جلال مسلسل ألف ليلة وليلة نور اللبنانية موسم رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس الدقهلية

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

الرئاسة: بايدن أكد أن أمريكا تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

الفستان اتقطع .. فيديو صادم لـ عمرو دياب مع فتاة في فرح |شاهد

فى ذكرى وفاة والده .. محمد محمود عبد العزيز يرزق بمولودته الأولى

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

إيمان يوسف تصور دورها فى فيلم "مندوب مبيعات" بـ دبى

مفاجأة.. عودة ابنة شيرين عبد الوهاب للإقامة معها في بيتها| صورة

حقنة بوتكس.. صورة صادمة لـ غادة عبد الرازق

بعد عودتها لحسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تتنازل عن الدعاوى القضائية ضد شقيقها

مش لابسة أبيض.. صورعقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية|خاص

ترشيحاتنا

تعويض بـ100 ألف جنيه.. التضامن: أسر ضحايا أتوبيس المنصورة مُحاطة بكل أوجه الرعاية

زيلينسكي: روسيا دمرت البنية التحتية في خيرسون قبل انسحابها

في ذكرى وفاته | ابنة يونس شلبي تكشف عن وصية والدها الأخيرة

أحمد موسى: الإخوان لن يتوقفوا عن دعوات التخريب ضد مصر..فيديو

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

الخارجية الأمريكية: مصر لديها الإمكانية لتكون مصدرا مهما للغاز في أفريقيا وأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم

كولومبيا.. شاهد أجمل ضابطة شرطة في العالم تكافح الجريمة وتتصدّر عناوين الصحف

هنا سقط الميني باص ومات 20 ضحية.. التفاصيل الكاملة لحادث الدقهلية وأسبابه

تشقق الشفاه علامة على الإصابة بأمراض خطيرة

فيديو

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

ضحايا وجثث مجهولة .. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية |تغطية خاصة

بشرى سارة.. تراجع أسعار البيض في الأسواق |تغطية خاصة

يا الدفع يا الوقف.. حسم مصير كهربا مع الأهلي آخر ديسمبر .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ