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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غزّه بالمطواة.. حبس المتهم بالتعدي على عامل في ورشة بالسلام

حبس
حبس

قرّرت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على عامل بورشة باستخدام سلاح أبيض وإصابته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن لك.

وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة ، شخصًا لتعديه على عامل بورشة باستخدام سلاح أبيض مُحدثاً إصابته، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، بلاغاً من أحد المستشفيات باستقبالها عامل بإحدى الورش مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال تم التقابل مع والدته وشقيقته ، وبسؤالهما اتهم أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخص مقيم بدائرة القسم تم استهدافه وضبطه ، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وأقر المتهم بأنه حال تواجده أمام الورشة محل عمل المُصاب حدثت بينهما مشادة كلامية ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم بالضرب على المجنى عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثاً إصابته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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