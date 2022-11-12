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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محافظ الدقهلية: رصف وتوسعة الطريق قبل حادث الأتوبيس.. وما حدث خطأ فردي

صدى البلد

نعى أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضحايا حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بـ الدقهلية، قائلا: "ربنا يرحم المتوفين وخالص التعازي".

 

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وقال أيمن مختار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الطريق جيد ولا مشكلة به مطلقا ولا علاقة للطريق بالحادث".

 

وأضاف أيمن مختار: "تم إعادة رصف وتوسعة الطريق الذي شهد حادث اليوم، والحادث خطأ فردي من سائق الأتوبيس".

 

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ طريق الحادث، وقال أحمد موسى: "اللي إحنا شايفينه ده مشهد عجيب.. إحنا شايفين عربيات داخلة يمين وشمال".

 

ورد محافظ الدقهلية: "ده طريق رابط بين المحافظات ويجب أن ينضبط الجميع والالتزام بتعليمات المرور، والطريق 3 حارات في كل اتجاه".

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