محافظ الدقهلية: رصف وتوسعة الطريق قبل حادث الأتوبيس.. وما حدث خطأ فردي

نعى أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضحايا حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بـ الدقهلية، قائلا: "ربنا يرحم المتوفين وخالص التعازي".

وقال أيمن مختار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الطريق جيد ولا مشكلة به مطلقا ولا علاقة للطريق بالحادث".

وأضاف أيمن مختار: "تم إعادة رصف وتوسعة الطريق الذي شهد حادث اليوم، والحادث خطأ فردي من سائق الأتوبيس".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ طريق الحادث، وقال أحمد موسى: "اللي إحنا شايفينه ده مشهد عجيب.. إحنا شايفين عربيات داخلة يمين وشمال".

ورد محافظ الدقهلية: "ده طريق رابط بين المحافظات ويجب أن ينضبط الجميع والالتزام بتعليمات المرور، والطريق 3 حارات في كل اتجاه".