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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس بائع عرض مجوهرات مسروقة من شقة في الجمالية للبيع

حبس
حبس

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة إحدى السيدات بالجمالية بأسلوب "المغافلة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن لك.

وكان قد ضبط رجال المباحث شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة إحدى السيدات بالجمالية بأسلوب "المغافلة".

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبطه ، وتبين أنه بائع مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مشغولات ذهبية مجهولة المصدر.

واعترف البائع بسرقة المضبوطات من داخل مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأنه عقب قيام المجنى عليها بترك حقيبة يدها سهواً على سلم العقار محل سكنها، تحصل على مفتاح الشقة من داخل الحقيبة وفور مغادرتها مسكنها قام بالدلوف لمحل سكنها وإستولى على المشغولات الذهبية ولاذ بالفرار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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