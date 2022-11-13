تجديد حبس 3 أشخاص لإتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالقاهرة

قرّر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح عابدين، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتجارهم فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة.

وكانت قد قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهم فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط ٣ أشخاص بالقاهرة لاتجارهم فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "المقاصة"، والإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة قيامه باتخاذ دائرة قسم شرطة عابدين في وسط القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى أمكن ضبطه وذلك حال تواجده بعابدين ، وبحوزته مبلغ مالى - هاتف محمول.