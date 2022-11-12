دروس في البساطة| حين بدأ هاروكي موراكامي إنتاج صوت أدبي يمكن تحمل قراءته

يعد الكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي شخصًا لا يحبذ دائمًا أن يخرج الكثير من الأعمال إلى النور، إذ إنه يقوم بتقسيم يومه بين الجري والكتابة والاستماع إلى موسيقى الجاز، والنوم في الساعة التاسعة صباحًا. إنه لا يضيع وقته في الظهور في التليفزيون أو حفلات توزيع الجوائز؛ فقد اعتاد منظمو المهرجانات الأدبية على رفض هاروكي موراكامي دعواتهم بأدب.

هذا الأمر لا يعني، أن موراكامي يريد إخراج نفسه بالكامل من العالم. في الواقع، فيبدو أنه معروف منذ فترة طويلة، بهذه الصفات، فقد كانت مذكراته لعام 2007، بمثابة رحلة تأمل، إلا أنه عاد الآن مرة أخرى، ولكن هذه المرة ينظر بشكل مستقيم وجاد إلى أعماله؛ أو بالأحرى مهنة كتابة الروايات.

هاروكي موركامي.. حالة ذهول

في مذكراته، يكرر موراكامي القصة التي رواها من قبل، لكنها لا تفقد قوتها التعويضية أبدًا. في أحد الأيام من عام 1978، حضر صاحب مقهى الجاز البالغ من العمر 29 عامًا مباراة بيسبول في ملعب جينغو في وسط مدينة طوكيو. قام فريقه، ياكولت سوالوز ذو الأداء الضعيف، بالتوقيع مؤخرًا على ضارب أمريكي مجهول يسمى ديف هيلتون. في أول ظهور له، قام هيلتون بربط الكرة بضربة قلبية مُرضية في الملعب، وفي تلك المرحلة شهد هاروكي موراكامي فكرة غامرة: "أعتقد أنني أستطيع كتابة رواية". غادر المباراة في حالة ذهول وعاد إلى منزله عبر مكتبة حيث كان يتفاخر بقلم حبرغال الثمن. في ذلك المساء، وفي ليلة حميمة طوال الليل، شرع في المسودة الأولى لروايته القصيرة Hear the Wind Sing.

هاروكي موركامي.. لغة بسيطة

فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بالأسلوب، يقدم هاروكي موراكامي وصفًا غير عادي لكيفية عدم تمكنه في البداية من إنتاج صوت أدبي يمكنه تحمل قراءته؛ لذلك قام بترجمة إحدى فقراته شديدة الصعوبة والمثقلة بالأعباء إلى الإنجليزية البدائية إلى حد ما، ثم ترجم النتيجة مرة أخرى إلى لغة يابانية بسيطة مماثلة. وبضربة واحدة وجد الصوت المشهور "الحيادي" غير المزخرف والذي ترجم على النحو الواجب إلى عشرات اللغات الأخرى، مما جعله أحد أكثر المؤلفين قراءة في جميع أنحاء العالم.