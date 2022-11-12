عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دروس في البساطة| حين بدأ هاروكي موراكامي إنتاج صوت أدبي يمكن تحمل قراءته

صدى البلد

يعد الكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي شخصًا لا يحبذ دائمًا أن يخرج الكثير من الأعمال إلى النور، إذ إنه يقوم بتقسيم يومه بين الجري والكتابة والاستماع إلى موسيقى الجاز، والنوم في الساعة التاسعة صباحًا. إنه لا يضيع وقته في الظهور في التليفزيون أو حفلات توزيع الجوائز؛ فقد اعتاد منظمو المهرجانات الأدبية على رفض هاروكي موراكامي دعواتهم بأدب.

هذا الأمر لا يعني، أن موراكامي يريد إخراج نفسه بالكامل من العالم. في الواقع، فيبدو أنه معروف منذ فترة طويلة، بهذه الصفات، فقد كانت مذكراته لعام 2007، بمثابة رحلة تأمل، إلا أنه عاد الآن مرة أخرى، ولكن هذه المرة ينظر بشكل مستقيم وجاد إلى أعماله؛ أو بالأحرى مهنة كتابة الروايات.

 

آني إرنو.. خزائن لم تعد فارغة.. كتاب جديد عن صاحبة نوبل

أمريكا تفرض عقوبات على مؤسسة إيرانية وضعت مكافأة بالملايين على رأس سلمان رشدي

 

هاروكي موركامي.. حالة ذهول

 

في مذكراته، يكرر موراكامي القصة التي رواها من قبل، لكنها لا تفقد قوتها التعويضية أبدًا. في أحد الأيام من عام 1978، حضر صاحب مقهى الجاز البالغ من العمر 29 عامًا مباراة بيسبول في ملعب جينغو في وسط مدينة طوكيو. قام فريقه، ياكولت سوالوز ذو الأداء الضعيف، بالتوقيع مؤخرًا على ضارب أمريكي مجهول يسمى ديف هيلتون. في أول ظهور له، قام هيلتون بربط الكرة بضربة قلبية مُرضية في الملعب، وفي تلك المرحلة شهد هاروكي موراكامي فكرة غامرة: "أعتقد أنني أستطيع كتابة رواية". غادر المباراة في حالة ذهول وعاد إلى منزله عبر مكتبة حيث كان يتفاخر بقلم حبرغال الثمن. في ذلك المساء، وفي ليلة حميمة طوال الليل، شرع في المسودة الأولى لروايته القصيرة Hear the Wind Sing.

لحفظ تراثها الثقافي.. الجزائر تتخذ إجراءات فورية

بعد اكتشاف نفق محفور في الصخر بالإسكندرية..هل يتم العثور على قبر كليوباترا؟|صور

هاروكي موركامي.. لغة بسيطة

 

فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بالأسلوب، يقدم هاروكي موراكامي وصفًا غير عادي لكيفية عدم تمكنه في البداية من إنتاج صوت أدبي يمكنه تحمل قراءته؛ لذلك قام بترجمة إحدى فقراته شديدة الصعوبة والمثقلة بالأعباء إلى الإنجليزية البدائية إلى حد ما، ثم ترجم النتيجة مرة أخرى إلى لغة يابانية بسيطة مماثلة. وبضربة واحدة وجد الصوت المشهور "الحيادي" غير المزخرف والذي ترجم على النحو الواجب إلى عشرات اللغات الأخرى، مما جعله أحد أكثر المؤلفين قراءة في جميع أنحاء العالم.

هاروكي موراكامي طوكيو Hear the Wind Sing Haruki Murakami اللغة يابانية روايات هاروكي موركامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

موضوعات متعلقة

لحفظ تراثها الثقافي.. الجزائر تتخذ إجراءات فورية

متحف لوفر أبو ظبي يحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسه.. تفاصيل

ننشر تفاصيل الحفل الختامي لمهرجان التراث الشعبي على مسرح الجمهورية

داخل معرض الشارقة| كتاب: أدب الخيال العلمي يقدم حلولاً للواقع

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين للإبداع القصصي

الإبداع القصصي | القومي يعلن عن نتيجة مسابقة كشاف المترجمين

محاضرات وورش وعروض سينما بثقافة المنيا

خلال ندوة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب|فاطمة المغني: المرأة الإماراتية سند الرجل وعضده

ترشيحاتنا

مواجهة صعبة لحامل اللقب.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في كأس مصر؟

"البيئة": 85% من القمامة في البحار وعلى الشواطئ ناتجة عن المخلفات البلاستيكية

ياسمين عز : شيرين سمعت كلامى وركنت الكرامة .. ورضوى الشربيني ترد

هيمنة ثالثة وتقويض منافسه.. لماذا يستعد ترامب لإعلان ترشيحه للبيت الأبيض مبكرًا؟

مسئولية كبيرة.. ريم بسيوني: لم أتوقع الوصول للقائمة الطويلة من جائزة الشيخ زايد|خاص

أنت تكذب.. مشادة على الهواء بين ضَيفي أحمد موسى لهذا السبب| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاكيرا تُبكي القلوب بتشجيعها لابنها خلال مباراة بيسبول في برشلونة

بعد اعتناقها الإسلام .. إطلالة لافتة لـ مارين الحيمر بدون حجاب

الغلط على أخوها | تصريح ناري من رضوى الشربيني بسبب زواج شيرين

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ