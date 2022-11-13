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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص سرقوا سيارة بالإكراه في 15 مايو

حبس
حبس

قرّر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح 15 مايو، تجديد حبس 3 أشخاص بينهم سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة من موظف بالإكراه.

وكانت قد قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس 3 أشخاص بينهم سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة من موظف بالإكراه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين.

وكانت قد كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (سائق بإحدى الجهات الحكومية) بأنه حال سيره بالسيارة (نقل) قيادته تابعة لجهة عمله بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين ملثمين يستقلان ميكروباص بإستيقافه وقيام أحدهما بإطلاق طلقة من سلاح نارى بحوزته وإنزاله عنوة من السيارة قيادته وسرقتها ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة بإسم (سائق " له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (سائق آخر وإحدى السيدات) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبط (السائقين) حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وعُثر بحوزتهما على (طبنجة معدلة " المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "، وطلقتان من ذات العيار) ، كما أمكن ضبط المتهمة الأخيرة حال إستقلالها سيارة "ملك زوجها".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه إتفق مع المتهمان الآخران على التوجه للطريق الأوسطى بدائرة القسم، حيث قامت المتهمة الثالثة بإستخدام السيارة قيادتها فى تعطيل ضحيتهم استيقافه بدعوى أنها ضلت الطريق ، وأثناء ذلك قام المتهمان المذكوران بإستيقافه وتهديده باستخدام السلاح النارى المضبوط و إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم ضبط السيارة بمكان إخفائها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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