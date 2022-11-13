قطعه بالصاروخ.. محاكمة قاتل صديقه بشبرا الخيمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، محاكمة عامل متهم بقتل صديقه باستخدام مسدس، ثم تقطيع جثته باستخدام صاروخ كهرباء ووضعها بحقيبتي سفر وألقى بها بمجرى مائي، واستولى على مبلغ مالي وكمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14465 لسنة 2022 جنايات قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1421 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم حامد ع م، 28 سنة، عامل قتل المجنى عليه محمود زين العابدين عبد الله، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري وذخائر مسدس موضوع الاتهام التالي، فتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا أستقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم قام بإحضار أداة "صاروخ كهربائي، أكياس بلاستيكية، حقيبتين سفر، خرطوم مياه، موضوع الاتهام الرابع لتقطيع جثمان المتوفي، وإخفاء معالم جريمته وقام بتوزيع الجثمان على حقيبتي السفر، ثم قام بإلقائها بمجري مائي للتخلص منها، قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخري تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالق الذكر سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه محمود زين العابدين عبد الله عبد الله، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح ناري مششخن مسدس بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أداوت صاروخ كهربائي، حقائب بلاستيكية، حقائب سفر، خرطوم مياه، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.