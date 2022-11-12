البحرين تشهد أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية منذ 20 عامًا

قال وزير العدل البحريني، نواف المعاودة، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، كانت الأكبر منذ 20 عامًا.

أعلى نسبة مشاركة

وحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، أوضح المعاودة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 %، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انتخابات عام 2002.

وتنافس على هذه الانتخابات 500 مرشح بينهم نحو 100 سيدة للفوز بـ 40 مقعدا برلمانيا، بالإضافة إلى 90 مقعدا للمجالس البلدية في بلد يسكنه 1.5 مليون نسمة.

وقال وزير العدل إن النتائج قد تتأخر بسبب كثافة المشاركة خاصة في اللجان العامة، لافتًا إلى أنه لم تسجل أي مخالفات في هذه الانتخابات.

واستقبلت مراكز الاقتراع بمملكة البحرين الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية

ووفقاً لإحصاءات الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، تبلغ إجمالي الكتلة الناخبة نحو 344 ألفا و713 ناخبا.