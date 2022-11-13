عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 13-11-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

بلغ أقل سعر دولار علي مستوي البنوك العاملة بمصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-11-2022؛ نحو  24.32 جنيه للشراء و 24.42 جنيه للبيع.

وجاء أدني سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم من نصيب  بنكي المصرف العربي الدولي والبركة

مفاجأة.. هذا موعد استقرار سعر الدولار

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 9-11-2022

استقرار سعر الصرف

 

وأظهر سعر الدولار  استقرارا في بداية تعامل اليوم الأحد  في البنوك التي تعمل في مصر بدون أي تغيير.

 

ارتفاع أسبوعي 

وكان سعر الدولار أمام الجنيه  قد سجل أمس زيادة حجمها 16 قرشا في البنوك علي مدار الأسبوع الماضي بنحو 38 بنك يعمل بمصر.

الدولار في البنك المركزي

 

واعلن البنك المركزي المصري وصول سعر صرف الدولار في المتوسط 24.36 جنيه للشراء و 24,44 جنيه للبيع


 أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في  مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  24.43 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع .
 


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.43 جنيه للشراء و 24.44 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بلوم، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المصري، كريدي أكريول، مصر"


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.35 جنيه للشراء و 24,45 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، HSBC، أبوظبي التجاري".


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.36 جنيه للشراء و 24,43 جنيه للبيع في البنك العربي الافريقي الدولي


وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24,37 جنيه للشراء و 24,44 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".

متوسط سعر الدولار


وسجل سعر الدولار مقابل نحو 24.39 جنيه للشراء و 24,44 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB وفيصل الاسلامي.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24,4 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، المشرق، ميد بنك، الأهلي المتحد".


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 24,42 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع.

 

قرارات البنك المركزي

وفي تصريحات سابقة سمح البنك المركزي المصري للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها  والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وكما قرر البنك المركزي السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات، ولكن بشرط أن يتم تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

وتضمن القرار عمليات التحصيل  التصدير السلعي والخدمي الواردة  لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية  مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، بالإضافة إلي السماح  بتنفيذ عمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

ارتفاع معدلات التضخم

وأظهر معدل معدل التضخم الشهري  ارتفاعا بنسبة 3% بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة بلغت 0.9% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما وصل  التضخم الشهري بمقدار 1.4% عن سبتمبر السابق له إذ سجل 1.6%.

وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعل إلى 19% بنهاية الشهر الماضي وبزيادة بلغت 1% عن سبتمبر السابق له إذ وصل لنحو 18%.


ارتفاع الدولار


وبرر محللون اقتصاديون  ارتفاع سعر  الدولار نظرا  لتوسيع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقلة مصادر العملة الصعبة، موضحا أن ضبط سعر الدولار يتطلب تقليل فاتورة الإستيراد  قدر المستطاع .

واعتبر المحللون أن اعلان البنك المركزي البدء في تطبيق  اتباع آلية المشتقات من العملات الأجنبية و تحديد مؤشر للجنيه المصري مقابل العملات الأخري و الذهب،معتبرا أن استخدام عملات أخرى في الاستيراد بعيدا عن الدولار، والاتفاق مع الصين و روسيا بالتبادل التجاري بالعملة المحلية وتطبيق نظام ميرا الروسي لتقليل الضغط على الدولار.

ارتفاع الإحتياطي


واعلن البنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري، زيادة  الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي بمقدار 211 مليون دولار ليصل إجمالي الإحتياطي بنهاية أكتور الماضي نحو 33.411 مليار دولار.

وبحسب ما اعلنته مصادر فإن الاحتياطي النقدي لمصر في الوقت الحالي يجاوز احتياجات البلاد من السلع الأساسية و المواد الخام لمدة تجاوز الـ7 شهور وهي بذلك تتخطي المعدلات العالمية.

 

 

 

أقل سعر دولار في البنوك اليوم سعر الدولار فى البنوك اليوم أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estete

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

موضوعات متعلقة

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 9-11-2022

ترشيحاتنا

غادة والى: هناك جرائم محددة ترتكبها جماعات للجريمة المنظمة تضر بالبيئة .. فيديو

فرنسا: أوروبا تحتاج الاستقلال عن الولايات المتحدة

تحويلات مرورية لبدء تطوير طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلى في القاهرة

وفقا للقانون.. أبرز اختصاصات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

قراءة القرآن على الميت أثناء الدفن وبعده.. الإفتاء تكشف الحكم

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 13-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خيالي.. عرض صندل «ستيف جوبز» للبيع في مزاد علني

طبيب يفجر مفاجأة عن علاقة فيتامين د بالاكتئاب

ياسمين عز : شيرين سمعت كلامى وركنت الكرامة .. ورضوى الشربيني ترد

شاهد.. شاكيرا تُبكي القلوب بتشجيعها لابنها خلال مباراة بيسبول في برشلونة

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ