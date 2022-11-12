البهي : لا توجد دولة بمأمن عن مشكلات التغيرات المناخية | فيديو

أكد البهى عمرو، الصحفي بموقع صدى البلد الإخباري، أن قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، فخر لجميع المصريين ولجميع الدول العربية.

موضحًا أن حضور قمة المناخ هذا العام كبير ويعتبر ضعف أكبر قمة سابقة للمناخ.

وأضاف الصحفي بصدى البلد، من قمة المناخ بشرم الشيخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجناح المصري بقمة المناخ يشهد فاعليات بشكل يومي، و جميع الوزراء يد واحد، و الجميع حريص على نجاح القمة المنعقدة بمصر.

ولفت إلى أن أزمة المناخ ليست أزمة دولة واحدة، ولكن أزمة جميع الدول، وما يحدث من تغيرات مناخية ستؤثر على جميع الدول، ولا توجد دولة بمأمن عن مشكلات التغيرات المناخية.

وأشاد عمرو البهى، بكلمة الرئيس الأميركة جو بايدن، التى ألقاها أمس بقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وأن بايدن وجه الشكر لت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولـ المصريين.

وأشار إلى أن المؤتمر بالكامل يعتبر نقطة تحول فى مصر، وأن مصر حريصة على الحفاظ على المناخ.