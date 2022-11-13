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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمحاربة الإرهاب الفكري

منع الكلام في السياسة بجميع المدارس.. وتعليمات بتشغيل الأغاني الوطنية للطلاب

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية، مُشددة خلالها على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة أو مخالفات أخلاقية لضمان استمرارية المؤسسة التعليمية في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية دون أضرار أو أعطال.

كما شدّدت التعليمات على عدم التطرق داخل المدارس الى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية حرصاً على عدم إقحام طلاب المدارس في تلك الصراعات.

وشملت التعليمات كذلك  بذل الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله في المدارس وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة.

كما أكدت التعليمات على ضرورة متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بها. 
 

خطاب رسمي 

 

إذاعة أخبار COP27 في طابور الصباح بالمدارس

وعلى جانب آخر .. كان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قرارًا جديدًا بمناسبة ظاهرة التغيرات المناخية واستضافة مصر لـ مؤتمر المناخ COP 27 .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني تخصيص فقرة يومية في الإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات مؤتمر المناخ COP 27 طوال فترة انعقاده ، فضلا عن اعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين في الادارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف هو رفع الوعي الطلابي بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الانسان والبيئة والكائنات الحية ، كيفية مواجهتها والحد منها ، وذلك حفاظا على عالمنا من التأثيرات الناتجة عنها .

جاء هذا القرار تزامنا مع استضافة مصر فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 ، والتي تعد لحظة فارقة في التعامل مع قضية التغيرات المناخية والتي تمتد آثارها لتطال العالم كله ، وذلك بحضور أكثر من 120 من قادة الدول على مستوى العالم ، ومشاركة نحو 30 ألف شخص بمدينة شرم الشيخ.

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